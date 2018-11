Ant-Man hätte im wahren Leben keine Chance

In Comic und Film können Superhelden übermenschliche Leistungen erbringen – entweder dank Mutationen oder wie bei Ant-Man und seiner Mitstreiterin Wasp mithilfe spezieller Anzüge. Die integrierten Pym-Partikel lassen sie auf die Grösse eines Insekts schrumpfen.

Darum ersticken Insekten nicht



Insekten lösen das Atmungsproblem, das auf ihre Grösse geschrumpften Menschen drohen würde, dadurch, dass sie gleich mehrere Atemöffnungen besitzen. Dadurch können sie in der gleichen Zeit bis zu 20-mal mehr Luft einatmen als ein gleichgrosser Mensch. Zudem gelangt der Sauerstoff direkt zu den Organen. Bei Menschen hingegen wird der Sauerstoff über die roten Blutkörperchen verteilt.

Eine verrückte Idee, fanden Anne Staples und Maxwell Mikel-Stites, Physiker am Virginia Polytechnic Institute in Blacksburg. Und sie fragten sich, was wäre, wenn man sich wirklich wie Ant-Man und Wasp mithilfe eines Superanzugs in eine Ameise verwandeln könnte.

Tod durch Ersticken

Das Ergebnis ist ernüchternd, wie die Forscher am «American Physical Society Meeting 2018» berichteten. Man würde ersticken – weil man mit gleich zwei grossen Problemen konfrontiert wäre.

Einerseits gäbe es ein Problem mit der Sauerstoffaufnahme: «Eine normal grosse Person nimmt mit einem tiefen Atemzug eine bestimmte Zahl von Sauerstoffmolekülen auf», erklärt Mikel-Stites. Bei einer Person von der Grösse einer Ameise wäre das bedeutend weniger, nur der 140ste Bruchteil davon.



In «Ant-Man and the Wasp» bekommt der Mini-Superheld Unterstützung. (Video: Youtube/Robert Hofmann)

Dies, weil die effektive Dichte des Atemgases für Winzlinge abnimmt, so die Forscher. Sie würden sich wie auf dem Gipfel des Mount Everest fühlen – mit entsprechenden Folgen: der Höhenkrankheit oder einem Lungenödem (siehe Box).

Die Sache mit dem Kleiber'schen Gesetz

Das zweite Problem hat mit dem Kleiber'schen Gesetz zu tun, so Staples und Mikel-Stites. Dieses besagt, dass sich die Stoffwechselrate eines Tieres mit abnehmender Grösse erhöht: Ant-Man und Wasp verbrauchen also jede Menge Energie und haben deshalb einen erhöhten Sauerstoffbedarf.

Wie die Physiker berichteten, müsste ihre Stoffwechselrate nach Kleibers Gesetz daher um das 100-Fache ansteigen.

Möglichkeit zur Optimierung besteht

Ganz aufgeben müssen Marvel-Fans ihre Hoffnung auf Umsetzung in der Realität aber nicht. Würde man die Anzüge mit einer «Kombination aus Luftpumpe, Kompressor und Molekülfilter» ergänzen, wäre das Atmungsproblem gelöst, so die Forscher. Entsprechende Geräte gebe es in der Mikrofluid-Technik bereits.

Die Pumpe würde Luft ansaugen, die dann im Kompressor auf eine genügend hohe Dichte konzentriert wird. Der Filter sorgt dafür, dass die komprimierte Luft mit Sauerstoff angereichert wird. Über einen Luftschlauch könnte sie dann zum Gesicht der Superhelden geleitet werden, so Staples und Mikel-Stites.

