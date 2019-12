Archäologen entdecken Mini-Sphinx

Sie sieht aus wie das Original von Gizeh, ist aber bedeutend kleiner: Archäologen haben bei Ausgrabungen in der Totenstadt (siehe Box) Tuna al-Dschabal in der mittelägyptischen Provinz Minya ein 35 Zentimeter hohes und 55 Zentimeter langes Abbild von ihr entdeckt.

Zum Vergleich: Ihr weltberühmtes Pendant ist heutzutage stolze 73,5 Meter lang und rund 20 Meter hoch.

New discovery in Tuna Al-Gabal necropolis, Minya: A limestone royal statue in the shape of a sphinx. It is 35 cm tall and 55 cm length