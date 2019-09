Asteroid kommt Erde nahe und NASA übersieht ihn

Seit knapp einem Jahrhundert ist der Erde kein so riesiger Asteroid mehr so nahe gekommen wie Ende Juli. Nur 65'000 Kilometer weit entfernt raste der Gesteinsbrocken an unserem Planeten vorbei.

Wie aus internen Mails der US-Behörde hervorgeht, hätte die NASA den Asteroiden beinahe übersehen. Die Nachricht erreichte aber erst jetzt die Öffentlichkeit. So hatte Lindley Johnson, der planetarische Verteidigungsoffizier der US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft, folgendes Mail am 24. Juli an Experten geschrieben:

«Weil es morgen Medienberichterstattungen geben könnte, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ein 57-130 Meter grosser Asteroid in etwa 30 Minuten die Erde in nur 0,19 Mondentfernungen passieren wird.»

Vor 24 Stunden entdeckt

Laut der E-Mail hatte die NASA den Gesteinsbrocken erst «24 Stunden zuvor» entdeckt. Zwei Tage nach dem Vorfall schrieb ein NASA-Mitarbeiter seinem Kollegen: «Dieses Objekt ist durch eine ganze Reihe unserer Sicherheitsnetze gerutscht», berichtet «BuzzFeedNews».

Ausserdem stellte er sich dabei auch gleich die Frage, wie viele Asteroiden von der NASA in der Vergangenheit bereits übersehen wurden.

