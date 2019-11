ISS-Astronaut wirft auf Ausseneinsatz Schild weg

Schon Kinder lernen: Was kaputt ist und nicht mehr repariert werden kann, gehört fachgerecht entsorgt und nicht in die Natur. Doch Astronaut Andrew Morgan hielt sich nicht daran und beförderte ein Schutzschild der ISS kurzerhand ins All.

Umfrage Würdest du gern einmal ins Weltall reisen? Ja, noch so gern.

Ach, ich schaue mir lieber Bilder an.

Nein, das interessiert mich nicht.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Der Vertreter der US-Raumbehörde Nasa war vergangene Woche mit seinem italienischen Kollegen Luca Parmitano zu einem der anspruchsvollsten Ausseneinsätze in der Geschichte der ISS aufgebrochen. Während sechs Stunden und 39 Minuten reparierten die beiden das Massenspektrometer AMS, um ihm zu einer neuen Kühlung zu verhelfen.

Zu gross für die ISS

Der Einsatz sei vergleichbar mit einer Operation am offenen Herzen, sagte der deutsche Projektleiter Stefan Schael der Deutschen Presse-Agentur. So sei die Elektronik komplexer «als die ganze restliche Raumstation zusammen».

Um Zugang zur betreffenden Stelle zu bekommen, mussten Morgan und Parmitano ein Schutzschild entfernen, erklärte der Amerikaner auf Instagram. Doch es gab ein Problem: «Er war zu gross, um ihn an Bord zu nehmen. Deshalb haben wir ihn hinter der ISS «abgeworfen». Nun werde er in der Umlaufbahn langsam zerfallen. Morgan betont, dass diese Art der Abfallentsorgung eine Ausnahme sei: «Zum Glück ist es etwas, was wir selten tun müssen!»

Hast du knapp neun Stunden Zeit? Dann kannst du dir hier den kompletten Ausseneinsatz ansehen. (Video: Youtube/Nasa)

(fee)