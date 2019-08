Astronom filmt, wie ein Meteor den Jupiter trifft

Umfrage Besitzen Sie ein Teleskop? Ja, ich nutze es auch.

Ja, aber ich brauche es kaum.

Nein, aber früher hatte ich eins.

Nein, das ist nichts für mich.

Ich hätte gerne eines.

Am 7. August richtet der texanische Astro-Fotograf Ethan Chappel wie so oft sein Teleskop auf den Jupiter. Wie immer filmt er seine Beobachtungen. Dabei gelingt ihm eine Aufnahme, die selbst Wissenschaftler staunen lässt, wie Sciencealert.com schreibt. Der Grösse des Blitzes nach zu urteilen, war es sogar ein ziemlicher Brocken, der in der dicken oberen Atmosphäre des Gasriesen detonierte.

(jcg)