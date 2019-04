Wenn Vögel vom Sex krank werden

Wildtiere benutzen keine Kondome. Ob das für sie – wie bei uns – zu Geschlechtskrankheiten führen kann, war bisher unklar. Der Nachweis in freier Wildbahn war bisher schlicht unmöglich.

Doch nun haben Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien einen Weg gefunden, um dem Ganzen nachzugehen – am Beispiel von Dreizehenmöwen (Rissa tridactyla, siehe Bildstrecke).

Keuschheitsgürtel für Vögel

Für ihr im «Biological Journal of the Linnean Society» beschriebenes Experiment fing das Team um Richard H. Wagner zunächst 70 Möwenpaare, die in einer alaskischen Kolonie leben. Dann entnahmen sie der Kloake jedes einzelnen Exemplars Proben der mikrobiellen Fauna. Die Kloake ist bei Vögeln der Körperausgang, in den Darm, Harnleiter und Geschlechtsorgane münden.

Anschliessend versahen Wagner und seine Kollegen 33 Männchen mit einer Art Keuschheitsgürtel, der die Samenabgabe blockierte. Die übrigen Männchen wurden mit einem Kontrollaufsatz ausgestattet. Mit diesem konnte ausgeschlossen werden, dass sich ein allfälliger Erreger anders als über das Ejakulat überträgt.

Nach der ersten Eiablage wurden die Aufsätze entfernt und erneut Proben bei allen Tieren genommen.

Infizierte Weibchen müssen sich anstrengen

Der Vergleich der Proben zeigte, dass bei der Paarung tatsächlich ein krankmachender Erregerstamm weitergegeben wurde. Dieser ist laut den Forschern mit den Corynebakterien verwandt, die auch beim Menschen als Erreger unter anderem von Geschlechtskrankheiten bekannt sind.

Eine Infektion hat Folgen für die Tiere, wie die Hochschule mitteilt: «Die von einer sexuell übertragenen Infektion betroffenen Weibchen hatten zwar einen ähnlichen Reproduktionserfolg, allerdings begannen sie früher, Eier zu legen, und hatten grössere Gelege», erklärte Wagner. «Diese Tiere mussten daher eine für ihre eigene Fitness letztlich recht ‹kostspielige› Strategie verfolgen, die mit einem wesentlich grösseren Reproduktionsaufwand verbunden war, um die Benachteiligung durch einen Infekt kompensieren zu können.»

(fee)