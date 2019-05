Frau isst nur bio, doch ihr Körper ist voller Pestizide

Die aktuellen Gesetze und Grenzwerte in der Schweiz schützten die Bevölkerung nicht ausreichend vor Pestiziden und anderen Umweltgiften, schreibt «K-Tipp» in der aktuellen Ausgabe.

Umfrage Was halten Sie von den Initiativen gegen Pestizide? Super, diese Schadstoffe haben im Wasser und in den Nahrungsmitteln nichts zu suchen.

Grundsätzlich gut, aber zu radikal. Eine deutliche Senkung der Werte wäre genug.

Das ist eine Hysterie, die Werte sind nicht schädlich für den Menschen. Das kostet nur viel Geld.

Weiss nicht.

In einer Analyse hat das Konsumentenmagazin die Haare von 20 Personen unterschiedlichen Alters aus der deutschen und französischen Schweiz auf über 1800 Schadstoffe untersucht.

Durchschnittlich 10 bis 20 Schadstoffe

Demnach ist es hierzulande unmöglich, sich potenziell schädlichen Substanzen zu entziehen. So wiesen die Haare der meisten Testpersonen Spuren von 10 bis 20 verschiedenen Schadstoffen auf, von denen bei chronischer Belastung ein gesundheitliches Risiko ausgehen kann.

Einige davon gelten als krebserregend, andere können – in hohen Konzentrationen – das Hormonsystem negativ beeinflussen.

Auch verbotene Substanzen nachgewiesen

Den Stoffen aus dem Weg gehen kann man auch mit einer bewussten Ernährung nicht, wie der Fall einer 77-Jährigen aus dem Thurgau zeigt. Obwohl sie einen eigenen Biogarten betreibt und sich ausschliesslich bio ernährt, wurden in ihrem Körper über 21 Risikosubstanzen gefunden. Darunter auch solche, die vor einigen Jahren verboten worden waren.

Wann, wo und wie sie aufgenommen wurden, aber auch woher sie konkret stammen, ist ungewiss. Auch ob sie tatsächlich gesundheitsrelevant sind, ist unklar. Auf Nachfrage gab «K-Tipp» keine Auskunft über die Höhe der gemessenen Konzentrationen.

«Ich bin schockiert»



Franziska Herren, die die «Initiative für sauberes Trinkwasser» lanciert hat, zeigt sich schockiert von den Ergebnissen der «K-Tipp»-Analyse: «Ich lebe auf dem Land. Die Tatsache, dass ich trotz Ernährung mit Bio-Lebensmitteln durch die Landwirtschaft einem solchen Pestizidcocktail ausgesetzt bin, ist sehr beunruhigend.»

David Brugger, Leiter des Geschäftsbereichs Pflanzenbau beim Schweizer Bauernverband, relativiert: «Es stimmt, dass es heutzutage praktisch unmöglich ist, nicht mit Umweltgiften, die sich auch in Kleidung, Verpackungen, Baustoffen, Pflegeartikeln und Genussmitteln befinden, in Kontakt zu kommen.» Er betont aber, dass in der Analyse nur ein kleiner Teil der erwähnten Stoffe aus der Landwirtschaft stamme.

Caspar Bijleveld, Biologe und Mitglied des Unterstützungskomitees der «Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide», fordert ein Umdenken: Produzenten sollten viel mehr Mittel in die Erforschung von alternativen Methoden für den Pflanzenschutz stecken und Konsumenten ihre Ernährung auf Bio umstellen.

(fee/jcg)