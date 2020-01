Auf Feuer und Flut folgt die Giftspinnen-Invasion

Als wären die wochenlangen Buschbrände in Australien und die darauf folgenden Überflutungen nicht schlimm genug gewesen: Nun werden die Menschen im Südosten des Kontinents von einer weiteren Plage heimgesucht – den hochgiftigen Sydney-Trichternetzspinnen (Atrax robustus).

Umfrage Haben Sie Angst vor Spinnen? Ja, ich kann die Viecher nicht ausstehen.

Nicht Angst, ich mag sie einfach nicht.

Nein.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Die Achtbeiner kommen im Bundesstaat New South Wales und insbesondere rund um dessen Hauptstadt natürlich vor. Doch Experten wie Daniel Rumsey vom Australian Reptile Park warnen, dass die Tiere in diesem Jahr in deutlich grösserer Zahl vorkommen dürften.

Zerstörte Netze, neue Unterschlüpfe

Als Grund nennt der Mann, der in Australien auch unter dem Namen Zookeeper Dan bekannt ist, die vergangenen Extremwetterlagen: Sintflutartiger Regen gefolgt von heissen Tagen sei ideal für die Spinnen, die sich infolgedessen besonders stark vermehren dürften.

Weiteres Problem: Der Regen hat Rumsey zufolge die Netze der Spinnen zerstört. Damit könnten die nun heimatlosen Achtbeiner in Häuser gelangen, wo sie nach dunklen, kühlen Orten suchten.

«Sie flüchten in Garagen und Waschküchen. Hier verstecken sie sich am liebsten in Schuhen oder unter Wäschehaufen», so Rumseys Kollegin Stacey Denovan vor einigen Jahren.

Einsammeln statt Töten

Beide Experten mahnen daher zur Vorsicht – auch und besonders in den eigenen vier Wänden, schliesslich zählt die Sydney-Trichternetzspinne zu den zehn giftigsten Spinnen der Welt. Der Biss des zwei bis vier Zentimeter grossen Tieres kann bei Kindern innerhalb von Minuten zum Tod führen, bei Erwachsenen wirkt der Biss nach gut einer Stunde tödlich.

Dennoch sollte sie nicht getötet, sondern gefangen und seinem Arbeitgeber gebracht werden, sagt Zookeeper Dan. Das sei ganz einfach (siehe Video oben) und helfe, genügend Antiserum herzustellen. Denn um nur schon einige wenige Tropfen Gegengift herzustellen, würden hunderte Spinnen benötigt.

Der Aufwand lohnt sich offensichtlich: Seit das Spinnenlabor des Australian Reptile Park in den 1980er-Jahren mit dem «Spinnen-Melken» angefangen hat, seien keine Menschen mehr am Biss der Killer-Spinne gestorben.

«Zum Fliehen ist es zu spät»

(fee)