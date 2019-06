Bei dieser Hitze solltest du keinesfalls volltanken!

Hitze und ein frisch bis zum Rand gefüllter Tank sind eine gefährliche Kombination. Denn der Treibstoff, egal ob Benzin oder Diesel, wird in den unterirdischen Tanks der Tankstelle bei deutlich tieferen Temperaturen gelagert, als jenen, die an der Oberfläche herrschen. Das kann an heissen Tagen zu Problemen führen, wie das Video zeigt.

Vorsicht beim Tanken bei Hitze. (Bild: Keystone/Christian Beutler) Vorsicht beim Tanken bei Hitze. (Bild: Keystone/Christian Beutler)

