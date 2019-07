Vor 500 Jahren gesunken und trotzdem noch perfekt

150 Kilometer südöstlich von Stockholm haben Forscher um Unterwasserarchäologe Rodrigo Pacheco-Ruiz von der Firma MMT tief in der Ostsee ein ganz besonderes Wrack ausgemacht: Es ist so gut erhalten wie sonst keines aus dem 16. Jahrhundert – der Zeit, in der Christoph Kolumbus, Magellan und Vasco da Gama sich mit ihren Seglern aufmachten, um die Welt zu erkunden.

Umfrage Würden Sie auch gerne um die Welt segeln? Ja, das ist ein absoluter Traum von mir.

Ja, aber nicht zum Spass, sondern zum Erkunden.

Nein, ich fühle mich auf dem Meer unwohl.

Was heisst würden? Hab ich schon getan.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

«Es wirkt, als wäre das Schiff erst gestern gesunken – die Masten sind an Ort und Stelle, der Rumpf intakt», freut sich Rodrigo Pacheco-Ruiz, der Forschungsleiter, gemäss Mitteilung der University of Southampton, die an den Untersuchungen beteiligt war.

Doch das ist nicht das einzige Erfreuliche. An Deck des Wracks, das die Forscher temporär «unbekanntes Schiff» (Okänt Skepp) tauften, liegt zudem noch ein unglaublich seltener Fund. «Das Beiboot, mit dem die Besatzung zwischen Land und Schiff hin- und herfuhr, lehnt noch am Mast. Das ist ein wahrhaft erstaunlicher Anblick.» Damit dürfte es sich bei dem Schiff um das besterhaltene Wrack aus dieser Zeit handeln. Gut 99 Prozent sollen noch intakt sein (siehe Video oben).

Unbekannte Seeschlacht

Doch warum sank es dann? Die Wissenschaftler vermuten laut Independent.co.uk, dass sein Ende während einer bislang unbekannten Seeschlacht besiegelt wurde. Dafür sprächen die Schäden am Schiff und die Ausrichtung der beiden an Bord befindlichen Kanonen. Sie seien förmlich schussbereit.

Möglicherweise fand die Schlacht während des Schwedischen Unabhängigkeitskrieges (1521–1523) statt. Alternativ kann das Schiff auch während des Russisch-schwedischen Krieges (1554–1557) gesunken sein.

Extreme Sauerstoffarmut ein Segen

Während die Gründe für den Untergang noch weiter erforscht werden müssen, ist klar, warum das Schiff auch rund 500 Jahre nach seinem Untergang noch so gut erhalten ist: So sind die tiefen Bereiche der Ostsee bekannt für ihre extreme Sauerstoffarmut. Sie verhindert, dass sich Holz zersetzt.

Entdeckt worden war das 16 Meter lange Segelschiff bereits im Jahr 2009 von Mitarbeitern des schwedischen Schifffahrtsamts. Doch erst jetzt konnten Tauchroboter den Fund genauer untersuchen und seine Bedeutung klären.

Besser erhalten als dieses Wrack ist keines