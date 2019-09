Dieser Schuss ging wohl nach hinten los

Umfrage Fotografierst du auch? Ja, aber mehr schlecht als recht.

Ja, ich habe sogar schon einen Preis bekommen.

Ja, gut und gerne.

Wenn, dann mit dem Handy.

Nein, mache ich nicht.

Die Jury der Comedy Wildlife Photography Awards hat die 40 diesjährigen Finalisten erkoren. In der Bildstrecke sind sie alle zu sehen. Die Gewinner werden am 13. November bekannt gegeben. Dem Gewinner winkt eine einwöchige Safari in Kenia.

(fee)