So will Elon Musk 2020 Menschen ins All schicken

2011 hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Space-Shuttle-Programm eingestellt. Seither sind die USA auf russische Raketen angewiesen, um die eigenen Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS zu befördern. Das soll sich 2020 ändern. Geht alles nach Plan, wird dann das Crew-Dragon-Raumschiff von Elon Musks Unternehmen SpaceX erstmals mit zwei Astronauten an Bord abheben.

Die beiden erfahrenen Nasa-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley sind für die Demo-2 genannte Mission als Besatzung vorgesehen. Demo-2 deshalb, weil es sich dabei nach dem unbemannten Testflug vom März 2019 um den zweiten Testflug des Raumschiffs zur ISS handelt.

Animation zeigt den Missionsverlauf

In Erwartung des Testflugs hat SpaceX nun eine Animation der geplanten Mission veröffentlicht. Darauf sieht man, wie die Astronauten in ihren schicken Raumanzügen in Cape Canaveral, Florida, die Crew-Dragon-Kapsel besteigen. Dann hebt die Falcon-9-Rakete ab. Das Andocken an die ISS wird gezeigt, ebenso wie das Abkoppelungsmanöver. Die Rückkehr beinhaltet den Eintritt in die Erdatmosphäre mit rund 25-facher Schallgeschwindigkeit.

Geplant ist der Start von Demo-2 für den Mai 2020. Zuvor muss im Januar allerdings noch ein wichtiger Funktionstest bestanden werden. Dabei geht es um das Rettungssystem der Kapsel, das die Crew bei einer Fehlfunktion der Rakete beim Start in Sicherheit schiessen soll.

Notfalltest steht noch aus

Ein unbemanntes Raumschiff soll bei diesem Test mit einer Falcon-9-Rakete starten. Nach einer Flugzeit von einer Minute werden die acht dafür vorgesehenen Super-Draco-Triebwerke der Raumkapsel gezündet, um sie aus dem Gefahrenbereich zu bringen.

Gelingt der Test und auch die bemannte Demo-2-Mission, dann ist der Weg frei für die erste reguläre Langzeitmission zur ISS mit den Astronauten Mike Hopkins und Victor Glover.

Vorsprung vor Boeing

Die Entwicklung des Crew-Dragon-Raumschiffs erfolgte im Rahmen des Commercial Crew Program der Nasa. In diesem 2010 gestarteten Wettbewerb konnte sich neben SpaceX auch der Flugzeug- und Raumfahrtkonzern Boeing durchsetzen.

Boeings CST-100-Raumschiff, auch Starliner genannt, absolvierte seinen ersten unbemannten Testflug in die Erdumlaufbahn im Dezember. Dabei kam es zu einem Problem mit der internen Uhr, worauf beim Flug in die Erdumlaufbahn zu viel Treibstoff verbrannt wurde. Die Kapsel konnte die ISS nicht erreichen, kehrte aber sicher zur Erde zurück. Aufgrund dieses Rückschlags sieht es zurzeit so aus, dass SpaceX Boeing im Rennen um den ersten bemannten Flug schlagen dürfte.

