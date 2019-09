Das hat es mit dem Kult um Area 51 auf sich

Bis zu zwei Millionen wollen am 20. September 2019 dem Aufruf Matty Roberts folgen, der im Sommer – spasseshalber – auf Facebook dazu aufgerufen hatte, die Area 51 zu stürmen (siehe Bildstrecke unten). Weitere rund 1,5 Millionen Leute haben in der «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» genannten Gruppe zumindest ihr Interesse an der Veranstaltung bekundet. Inzwischen hat sich Matty Roberts von seinem Aufruf distanziert.

Umfrage Glaubst du, dass sich Aliens in der Area 51 befinden? Auf jeden Fall, da gibt es keine Zweifel.

So ein Quatsch!

Man kann ja nie wissen...



Bist du vor Ort bei der Area 51? Dann melde dich bei uns per Whatsapp!



Diese Nummer solltest du gleich jetzt in deiner Kontaktliste speichern, denn du kannst Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer solltest du gleich jetzt in deiner Kontaktliste speichern, denn du kannst Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Doch das enorme Interesse zeigt: Der vielleicht mysteriöseste Ort in den USA fasziniert die Menschen weltweit. Wie die Area 51 zu ihrem sagenhaften Ruf inklusive Aliengerüchten gekommen ist, erfährst du in der obigen Bildstrecke.

Hunderttausende wollen Area 51 stürmen