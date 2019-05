Darum musst du nach dem Kaffee gleich aufs WC

Eine Kaffee wirkt bei manchen Menschen Wunder – und zwar punkto Stuhlgang. Viele Leute vermuten die Ursache im Koffein. Doch das kann nicht sein. Schliesslich stellt sich der Effekt auch nach koffeinfreiem Kaffee ein, nicht aber nach dem Konsum von Energydrinks.

Umfrage Zu welcher Gruppe gehören Sie? Ich muss nach jeder Tasse Kaffee ein grosses Geschäft machen.

Egal, wie viel Kaffee ich trinke: Gross muss ich danach nicht machen.

Das kommt auf den Kaffee an.

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Was also steckt dahinter? Das wollten Forscher um Xuan-Zheng Shi von der University of Texas Medical Branch in Galveston wissen und haben den Effekt an Ratten untersucht. Dafür schenkten sie den Nagern während drei Tagen Kaffee ein.

Muskeltätigkeit im Darm wird angeregt

Ergebnis: Der Kaffee verstärkte bei den Tieren die muskuläre Aktivität sowohl im Dick- als auch im Dünndarm und das ist es, was den Stuhlgang fördert. Auch wenn Muskelgewebe von Dick- und Dünndarm im Labor direkt mit Kaffee behandelt wurde, zeigten sich verstärkte Kontraktionen. Dabei machte es keinen Unterschied, ob der Kaffee koffeinfrei oder koffeinhaltig war, so die Wissenschaftler an der DDW-Fachtagung in San Francisco.

Kaffee verringert Bakterienzahl

Weiter zeigte sich, dass der Kaffeekonsum eine Veränderung der bakteriellen Zusammensetzung im Verdauungstrakt und auch in den von den Tieren ausgeschiedenen Fäkalien bewirkt. Konkret wurde die Zahl der darin vorkommenden Bakterien gesenkt.

Gleiches war zu beobachten, als die Forscher Fäkalien im Labor direkt mit Kaffee versetzten. Demnach hemmt bereits eine dünne Kaffeelösung von 1,5 Prozent das Wachstum von Bakterien im Kot. Und auch hier spielte es keine Rolle, ob der Kaffee koffeinhaltig oder entkoffeiniert war.

Welche Bakterienarten davon vor allem betroffen sind und ob sich dieser Effekt eher positiv oder negativ auf die Darmgesundheit auswirken könnte, ist laut Shi noch unklar. Darüber sollen weitere Studien Auskunft geben.

(fee)