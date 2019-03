Das stimmt nicht mit Instagram-Star Lil Bub

Lil Bub aus den USA ist eine der berühmtesten Katzen der Welt. Allein auf Instagram folgen dem Mini-Büsi, das auch einen eigenen Youtube-Kanal hat, zwei Millionen Menschen. Selbst Michelle Obama zählt zu ihren Fans und stand mit ihr sogar schon vor der Kamera. Kurz: Lil Bub ist ein Star.

Die Bekanntheit nutzt Lil Bubs Besitzer, um Geld für Tierheime und Tierschutzorganisationen zu sammeln und Katzen in Not zu helfen.

Diese Möglichkeit verdankt die Katze vor allem ihrem auffälligen Äusseren: Nicht nur ist sie ausserordentlich klein – sie hörte im Alter von sieben Monaten auf, zu wachsen – auch ihre Schnauze ist arg verkürzt. Zähne hat sie nicht, stattdessen hängt ihre Zunge immer heraus und an jeder Pfote hat sie eine Zehe zu viel (siehe Bildstrecke oben).

Seltene Genveränderungen



Worauf all das genau zurückzuführen ist, war bislang unklar. Bekannt war nur, dass Lil Bub an infantiler maligner Osteopetrose, auch als Marmorknochenkrankheit bekannt, leidet. Dabei handelt es sich um eine seltene Erkrankung, bei der die Knochendichte mit der Zeit immer weiter zunimmt und aus der die geringe Grösse und die kurze Schnauze der Katze resultiert.

Weil damit aber nicht alle Besonderheiten geklärt sind, haben Genetiker das Genom des Stubentigers untersucht. Finanziert durch ein Crowdfunding, kamen sie so zum Schluss, dass Lil Bub zwei unterschiedliche seltene Veränderungen in ihrer DNA trägt.

Auch für Menschen spannend



Eine ist für die Entwicklung der zusätzlichen Zehen (Polydaktylie) verantwortlich, die andere für die Knochenerkrankung, so das Team um Darío G. Lupiáñez vom Berliner Institut für Medizinische Systembiologie am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in einem Artikel auf dem Preprint-Server Biorxiv.

Mehr über Lil Bub herauszufinden, war aber nicht der einzige Grund für diese Analyse. Sie hat durchaus auch einen ernsten Hintergrund. Die Forscher hoffen nämlich, mithilfe der neuen Erkenntnisse diese Erkrankungen auch beim Menschen besser zu verstehen.

Verwandt mit Hemingways Katzen



Lil Bub ist übrigens nicht die erste Katze, die mit sechs Zehen durchs Leben tapst. Auch die Büsi des US-Schriftstellers Ernest Hemingway waren für ihre überzähligen Glieder an den Pfoten berühmt. Bei ihnen spielte dasselbe Gen eine Rolle wie bei Lil Bub.

Aus Sicht der Forscher ist das «sehr aufschlussreich». Schliesslich sei Lil Bub eine Waise. «Sie wurde als verwildertes Kätzchen im ländlichen Indiana gefunden», so Lupiáñez Kollegin Orsolya Symmons von der University of Pennsylvania in einer Mitteilung. «Aber obwohl wir keinerlei Informationen über ihre Herkunft haben, gibt uns die in ihrem Genom enthaltene Information Hinweise zu ihrer möglichen Herkunft und zu ihrer entfernten Verwandtschaft.»



Gemeinsam mit Grumpy Cat tritt Lil Bub im Dokfilm «Lil Bub & Friendz» auf, der 2013 auf dem Tribeca Film Festival Premiere feierte. (Video: Youtube/Vice)

