Darum sitzen Männer so lange auf dem WC

Manchmal ist das Klo der letzte Ort im Haus, wo man seinen Frieden haben kann. So denken offenbar viele Männer, wie eine aktuelle Umfrage ergeben hat. Demnach versteckt sich ein Drittel der Befragten ab und zu im WC, um zumindest kurzfristig der Familie zu entkommen.

Männer verbringen gerne Zeit auf dem WC. (Bild: iStock/Nito100)

Pro Jahr verbringen sie nur aus diesem Grund etwa sieben Stunden hinter verschlossenen WC-Türen. Das geht aus einer Befragung von 1000 Männern in Grossbritannien hervor, schreibt Independent.co.uk. Die Hauptgründe für die langgezogenen Kloaufenthalte der Männer sind demnach, ungestört das Smartphone nutzen zu können oder Arbeiten im Haushalt zu entgehen.

171 Störungen pro Jahr

Doch so still wie gemeinhin angenommen ist das Örtchen dann doch nicht. Etwa jeder zehnte WC-Aufenthalt werde unterbrochen, beklagten sich die Befragten. Umgerechnet entspricht das etwa 171 Störungen pro Jahr. Hauptverantwortlich für die Störungen ist die Partnerin oder der Partner, wobei aber auch die Kinder gerne mal reinplatzen. Und dies, obwohl jeder Vierte sagte, dass er nicht wüsste, wie er den Alltag ohne WC-Flucht überhaupt meistern könnte.

14 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, sie würden auf dem Klo Heftchen, Bücher oder sogar Snacks bunkern, um sich die Zeit auf dem Thron zu versüssen. Trotz dieser männlichen Besessenheit mit der Toilette gilt aber nach wie vor: Dort zu putzen, ist bei etwa der Hälfte der Befragten die Aufgabe der Partnerin.

So, liebe Männer, und was macht ihr so auf der Toilette? Und Frauen: Habt ihr einen WC-Hocker als Partner, Bruder oder Vater? Erzählt uns davon im Formular.



