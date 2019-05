Dieser Fuchs hatte die Schnauze mit Drogen voll

Psychoaktive Substanzen sind keine Erfindung der Neuzeit. Das bestätigt der Fund eines rund 1000 Jahre alten Ritualbündels, den Wissenschaftler um José Capriles von der Pennsylvania State University in den bolivianischen Anden gemacht haben.

Aus drei zusammengenähten Fuchsschnauzen bestehend, enthielt der Sack neben hölzernen Instrumenten wie einem Schnupfröhrchen, Spateln aus Lamaknochen und einem Haarband auch pflanzliche Halluzinogene. Bei massenspektroskopischen Untersuchungen stiessen die Forscher auf insgesamt fünf psychoaktive Verbindungen: das im Cocastrauch vorkommende Kokain, Benzoylecgonin, Harmin und Bufotenin sowie das unter der Abkürzung DMT bekannte Dimethyltryptamin.

Von den Entdeckungen berichten Capriles und sein Team in den «Proceedings of the National Academy of Sciences».

