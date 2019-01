Diese Pflanze steuert ihren Blumentopf selbst

Forscher in den USA nutzen die elektrochemischen Signale von Pflanzen, um Gegenstände zu bewegen. An der technischen Hochschule MIT wurden dafür Elektroden an einer Pflanze angebracht. Diese lesen und verstärken die Elektrosignale aus der Pflanze und senden sie an einen Fahrroboter. Dieser lenkt Räder, die am Blumentopf der Pflanze angebracht sind. So wird aus einer gewöhnlichen Zimmerpflanze ein kybernetisches System.

Umfrage Was halten Sie vom Pflanzenroboter? Schön, dass sich die Pflanze selber ein Plätzchen suchen kann.

Das ist gefährlich. Irgendwann werden die Pflanzen uns Menschen unterjochen.

Schade ums Geld.

Die Pflanze kann den Blumentopf steuern, weil sie mit Elektroimpulsen auf ihre Umwelt reagiert. So zum Beispiel, wenn sich die Lichtverhältnisse verändern. Die Pflanze kann dann Impulse geben, die von den Rädern als Steuersignale empfangen werden. So fährt die Pflanze in Richtung Lichtquelle.

Die MIT-Forscher wollen mit ihrem Projekt zeigen, dass eine Verschmelzung von Natur und Technik möglich ist. Zukünftige technische Erweiterungen von Pflanzen wären zum Beispiel denkbar, damit sich diese eigenständig vor Schädlingen schützen können.

(vwi)