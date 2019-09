Dieser Blitz schlägt nur über den Wolken ein

Fotograf Hung-Hsi Chang hat auf einem Flug von München nach Singapur ein besonderes meteorologisches Phänomen eingefangen. Als sich das Flugzeug über Bhadrak in Indien befand, machte Chang Fotos von einem vorbeiziehenden Gewitter. Auf einer seiner vielen Aufnahmen ist am Horizont ein gigantischer Jet zu sehen. Diese seltenen Blitze treten nach bisherigen Erkenntnissen bei herkömmlichen Gewittern auf und reichen bis in eine Höhe von 90 Kilometern.

Das spektakuläre Foto hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa nun zum «Astronomy Picture of the Day» (Astronomiebild des Tages) gewählt. «Der Jet-Blitz wurde mit einer Einzelbelichtung von 3,2 Sekunden eingefangen», schreibt die Nasa auf ihrer Website.

Jet-Blitze finden in der Ionosphäre statt, wo ihre elektrische Kraft Hunderte Kilovolt stärker ist als auf der Erdoberfläche. Während ein typischer Blitzeinschlag sich normalerweise um 10 Kilometer bewegt, kann ein gigantischer Jet-Blitz eine Reichweite von mehr als 70 Kilometern erreichen.



(kle)