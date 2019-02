Die Mars-Mission braucht einen Clown in der Crew

Die Mars-Mission ist in mehrerer Hinsicht eine Herausforderung. So ist beispielsweise immer noch unklar, ob der menschliche Organismus überhaupt den Hinflug übersteht. Immerhin dauert allein dieser rund sechs bis acht Monate. Und das auch nur bei idealen Bedingungen.

Umfrage Was halten Sie von bemannten Flügen auf den Mars? Wow. Eine fantastische Idee.

Na ja, das ist sowieso nicht möglich.

Klingt interessant, aber wahrscheinlich ist es zu teuer.

Mars? Das ist doch etwas zum essen!

Wissen-Push



Abonnieren Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Sie werden über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhalten Sie Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Wissen-Kanal aktivieren.

Auch die gesundheitlichen Auswirkungen der hochenergetischen Strahlung im Weltall sind noch nicht gänzlich geklärt. Studien mit Mäusen haben gezeigt, dass sie dem Gehirn schadet und kognitive Fähigkeiten vermindert. Zudem ist von einem fünf Prozent höheren Krebsrisiko für die Astronauten die Rede.

Scheinmission mit echten Herausforderungen

Forscher der Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois haben nun immerhin geklärt, welche Figur in einem Team nicht fehlen sollte, damit es die Herausforderungen der Mission meistern kann.

Dafür schickte das Team um den Psychologen Noshir Contractor eine Gruppe von Astronauten auf sogenannte Scheinmissionen. Diese fanden zwar auf der Erde statt, aber die Bedingungen waren so, wie sie auch im Weltall vorzufinden wären – inklusive Isolation, Schlafentzug und speziell entwickelter Aufgaben.

Auch die Kommunikation mit der Aussenwelt fand ihm Rahmen der Studie deutlich verzögert statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Teamwork ist das A und O

Ergebnis: «Kreatives Denken und Problemlösen sind genau die Dinge, die auf einer Mars-Mission wirklich wichtig sein werden», erklärt Contractors Kollegin Leslie DeChurch während der Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science. Ebenso wichtig werde es sein, dass ein Teammitglied die Stimmung auflockern, seine Mitstreiter zum Lachen bringen und in heiklen Situationen die Gruppe wieder zusammenbringen könne. Ein Clown mit besonderen Fähigkeiten, wie TheGuardian.com schreibt.

Rollenverteilung entscheidend



Auch Jeffrey Johnson, Anthropologe an der University of Florida, ist davon überzeugt, dass es einen Spassvogel an Bord braucht: «Es ist wichtig, dass da jemand ist, der den anderen hilft, miteinander auszukommen, damit sie ihre Arbeit machen können. Es ist entscheidend für die Mission.»

Johnson weiss, wovon er spricht, schliesslich hat er vier Jahre lang Forscherteams in der Antarktis studiert. In dieser Zeit hat er neben dem zuverlässigen Unterhalter noch weitere wichtige Rollen identifiziert, die ein Team voranbringen: Anführer, Geschichtenerzähler, Freund, Berater und Vermittler.

Im November 2018 schickte die Nasa-Sonde InSight erste Bilder vom Mars. (Video: Tamedia/Storyful/Nasa)

Wie es auf dem Mars tönt, zeigt dieses Video, das InSight vom Roten Planeten geschickt hat. Setzen Sie am besten Kopfhörer auf. (Video: Nasa / Jet Propulsion Laboratory)

(fee)