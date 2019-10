Diesen Extremwurm gibts in drei Geschlechtern

Stark alkalisch, extrem salzhaltig und voll mit giftigem Arsen – so ist das Wasser im kalifornischen Mono Lake. An Leben ist hier kaum zu denken. Entsprechend waren bisher nur zwei Tierarten bekannt, die sich an die harsche Umgebung angepasst hatten: Salzkrebse und eine Fliegenart, die mit einer Spezialtechnik ins Wasser abtaucht (siehe Video unten).

Doch offenbar haben sich noch mehr Lebewesen den Mono Lake zur Heimat gemacht, wie Forscher vom California Institute of Technology (Caltech) im Fachjournal «Current Biology» schreiben. Sie hatten in dem See gleich acht winzig kleine Wurmarten entdeckt, die problemlos mit den widrigen Umständen zurecht kommen.

Viele Talente

Eine Spezies hat es dem Team um Paul Sternberg besonders angetan – aus mehreren Gründen: Einerseits entpuppten sich Vertreter dieser Art als besonders widerstandsfähig. Sie verkraften gemäss den Forschern einen Arsengehalt, der 500-mal höher ist als die für den Menschen tödliche Dosis.

Andererseits verfügten die Tiere über drei Geschlechter, heisst es in einer Mitteilung der Hochschule. So gebe es männliche, weibliche und hermaphrodite Exemplare.

Letztere tragen sowohl Eier als auch Samen im Körper. Dadurch können sie sich unter schlechten Lebensbedingungen selbst befruchten, schnell viele Nachkommen erzeugen und so für den Fortbestand ihrer Art sorgen.

Von Würmen für den Menschen lernen

Alles in allem bezeichnen Sternberg und seine Kollegen die Wurmart als extremophil – als so robust, dass sie sowohl in diesem extremen Lebensraum, aber auch im Labor überleben kann. Etwas, das nur wenige Lebewesen schaffen.

Ganz so extrem sind die anderen sieben Spezies nicht. Doch auch sie haben faszinierende Eigenschaften. So unterscheiden sie sich etwa punkto Ernährung. Während die einen Mikroben fressen, überleben andere als Parasiten. Wieder andere sind Raubtiere.

Die Wissenschaftler wollen nun das Genom von Fadenwürmern genauer untersuchen. Sie hoffen, dann besser zu verstehen, was die Tiere so anpassungsfähig macht. Weiter wollen sie herausfinden, welche Gene für die Arsenresistenz verantwortlich sind. Das könnte auch dem Menschen nutzen, für den das Schwermetall ein grosses Gesundheitsrisiko darstellt.

Die Salzfliege Ephydra hians ist ein grosses Talent: Sie kann bis zu 15 Minuten lang tauchen. (Video: Caltech)

