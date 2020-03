Dieses Garn besteht aus Menschenhaut

Keine Idee aus einem Horrorfilm, sondern Realität: Forscher der Universität Bordeaux haben ein Garn entwickelt, das aus menschlichen Hautzellen hergestellt wird (siehe Box). Die Idee hinter der im ersten Augenblick merkwürdig tönenden Innovation: Sie soll Leben retten, wie es im Fachjournal «Acta Biomaterialia» heisst.

Umfrage Musstest du schon mal eine Wunde nähen lassen? Ja, leider.

Nein, zum Glück nicht.

Das weiss ich nicht mehr.

Hautzellen?



Genau genommen verwendeten die Forscher keine menschliche Zellen, sondern sogenannt extrazelluläre Matrix. Dabei handelt es sich um eine Struktur aus Proteinfasern und Zuckermolekülen, die von den Zellen des menschlichen Bindegewebes abgesondert wird und sich zwischen diesen im Interzellularraum ablagert. Sie dient der Festigkeit und Struktur von Geweben.

«Unser Hauptziel ist es, mit dem Garn Elemente herzustellen, mit denen sich verletzte Blutgefässe ersetzen lassen», so Studienleiter Nicolas L’Heureux in einer Mitteilung des verantwortlichen Inserm-Instituts.

Alle Strukturen möglich

Das neue Garn birgt laut den Forschern gleich mehrere Vorteile: Da die Fäden aus körpereigenem Material bestehen, erwarten die Forscher, dass sie anders als synthetisches Material vom Körper nicht als fremd erkannt und in der Folge abgestossen oder eingekapselt werden. Somit kann dadurch auch ihre Funktionalität nicht beeinträchtigt werden.

Weiterer Pluspunkt: Je nach Verarbeitung des Fadens lassen sich ganz unterschiedliche Eigenschaften erzielen. «Das so entstandene Garn kann gewebt, gestrickt oder zu verschiedenen Formen geflochten werden», so L'Heureux in einer weiteren Mitteilung. Dadurch könnten sowohl starre als auch flexible Strukturen entstehen.

Erfolgreiche Untersuchungen

Auch wenn es bis zum wirklichen Einsatz in der Medizin noch einige Zeit dauern wird, sind die Forscher zuversichtlich, dass sie mit dem aus menschlichen Hautzellen hergestellten Garn auf dem richtigen Weg sind.

Erste Machbarkeitsstudien, in denen die Wissenschaftler mit den Fäden einerseits Wunden verschlossen und andererseits ein Röhrchen webten, das sie in die Halsschlagader eines Schafes einsetzten, verliefen ohne Probleme. Die reparierten Stellen waren dicht und hielten sogar dem natürlichen Blutdruck des Tieres stand. Langzeitbeobachtungen sowie klinische Studien stehen jedoch noch aus.





(fee)