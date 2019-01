Dieses Gemüse stammt aus dem ewigen Eis

Nach einem einjährigen Härtetest in der Dunkelheit der Polarnacht und in eisiger Kälte hat sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufrieden gezeigt mit seinem experimentellen Eden-ISS-Gewächshaus in der Antarktis. In dem Hightech-Container seien unter widrigsten Bedingungen rund 270 Kilogramm Gemüse und Kräuter geerntet worden.

Umfrage Züchten Sie auch Gemüse? Ja, ich liebe es.

Gemüse nicht, aber Kräuter.

Nein, mir fehlt der grüne Daumen.

(Bild: DLR) (Bild: DLR)

Welches die grössten Herausforderungen waren und wo es Verbesserungspotenzial gibt, zeigt das obige Video.

(fee/sda)