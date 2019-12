Disney warnt Fans vor neuem «Star Wars»-Film

Kurz vor dem Start des neuen «Star Wars»-Films am 18. Dezember 2019 hat Disney eine «ungewöhnliche Warnung» herausgegeben, wie Hollywoodreporter.com berichtet.

Was ist photosensitive Epilepsie? Dabei handelt es sich um eine Epilepsie, die durch visuelle Reize, insbesondere Lichtblitze ausgelöst wird. Messungen der Gehirnaktivität mittels Elektroenzephalogramm haben in der Vergangenheit gezeigt, dass neben der Geschwindigkeit des Wechsels der Lichtreize auch die Stärke des Kontrasts ausschlaggebend ist. So stieg in Tests die Gehirnaktivität bei Betroffenen mit zunehmendem Kontrast deutlich stärker an als bei der gesunden Kontrollgruppe. In den letzten Jahren stieg die Zahl der Diagnosen stark an – wegen der wachsenden Beliebtheit von grellen und schnellen Computergames.

Der Grund: Offenbar stellt «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» für manche Menschen eine Gefahr dar. So könnten bestimmte Szenen und längere Sequenzen mit flackernden Lichtern zu epileptischen Anfällen führen. Seine Warnung richtet der US-Konzern konkret an Menschen, die an photosensitiver Epilepsie (siehe Box) oder anderen Formen von Lichtempfindlichkeit leiden.

Kritik als Auslöser

Mit dem Hinweis soll Disney auf Vorwürfe aus dem Jahr 2018 reagieren, so Hollywoodreporter.com. Damals habe es Kritik gehagelt, weil es für «Die Unglaublichen 2» zunächst keine Warnung gegeben habe, dass die im Film vorkommenden Lichteffekte zu Anfällen oder Migräne führen könnten. Erst als die amerikanische Epilepsy Foundation das Studio darauf hinwies, holte Disney das Versäumnis nach.

Die Organisation bedankte sich nun dafür, dass Disney die Kritik beherzigt hat und nun vor dem Filmstart von «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» Kontakt mit ihr aufgenommen habe und Informationen für Kinobesucher bereitstelle.

We appreciate Disney proactively putting out information about STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER containing several sequences with imagery and sustained flashing lights that may affect those with photosensitive epilepsy. Find tips for staying safe: https://t.co/RozkzfQkSc pic.twitter.com/JrPsl2EDpq