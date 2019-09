Eichhörnchen hören immer mit

Vogelgezwitscher kann nerven oder die Nerven beruhigen. Bei Eichhörnchen ist eindeutig Letzteres der Fall. Zu diesem Schluss kommen Forscher um Marie V. Lilly vom Oberlin College im US-Bundesstaat Ohio im Fachjournal «Plos One». Daher hörten die Nager auch ganz genau hin.

Das fanden die Biologen in einem Experiment heraus. In diesem spielten sie Eichhörnchen der Art Sciurus carolinensis Rufe von Rotschwanzbussarden – einem Fressfeind – vor und versetzten sie so in Alarmbereitschaft. Danach spielten sie manchen Vogelgezwitscher vor, die restlichen Nager hörten Umgebungsgeräusche.

Verräterisches Schweigen

Dabei zeigte sich, dass sich diejenigen, die den Vögeln zugehört hatten, schneller beruhigten. Daraus folgern die Forscher: Da Singvögel ebenfalls zur Beute des Rotschwanzbussards zählen, ist ihr Zwitschern für die Nager Zeichen dafür, dass keine Gefahr durch ihn herrscht. Ist es hingegen still, dürfte der Feind in der Nähe sein.

Das Lauschen sei bei ihnen somit eine Frage des Überlebens, so Lillys Kollege Keith Tarvin. Als Nächstes soll untersucht werden, ob die Grauhörnchen auf Rufe von bestimmten Singvögeln besonders achten.

(fee)