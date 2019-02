Ein Eisberg so gross wie der Kanton Zürich entsteht

Satellitenbilder der Nasa zeigen einen Riss im Brunt-Schelfeis. An und für sich nichts Besonderes, jedoch überrascht die vergleichsweise rasante Geschwindigkeit, mit welcher der Spalt wächst. So wird er jährlich um rund vier Kilometer grösser.

Wissenschaftler gehen nun davon aus, dass der Eisbrocken in den nächsten Jahren vom Schelfeis abbrechen wird. Der gigantische Eisberg würde demnach 1700 Quadratkilometer gross sein. Das entspricht in etwa der Fläche des Kantons Zürich.

Britische Station in Gefahr

Der Mega-Eisberg könnte zur Gefahr für die britische Forschungsstation Halley werden, die auf dem Brunt-Eisschelf steht und üblicherweise ganzjährig betrieben wird. Zwar wurde sie wegen eines Risses bereits 2016/17 um 23 Kilometer versetzt, musste aber wegen der unsicheren Eisverhältnisse in den vergangenen Jahren jeweils im Winter geschlossen werden. Joe MacGregor, Geologe der Nasa, erklärt, dass die Zukunft des Brunt-Schelfeises vor allem davon abhängt, in welche Richtungen sich die Risse bewegen.

Cracking across Antarctica’s Brunt Ice Shelf is set to release an iceberg w/ an area about 2x the size of NYC. The splitting could result in an uncertain future for the shelf’s scientific research & human presence. See what @NASAEarth satellites captured: https://t.co/Atppp05I5j pic.twitter.com/WrI1p3bqVC