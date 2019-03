Ein starker Schwanz ist das A und O

Bei ungeschütztem Sex gelangen rund 55 Millionen Spermien in den weiblichen Unterleib. Diese liefern sich dann ein hürdenreiches Wettrennen zur Eizelle. Unter anderem gilt es für sie, die Schleimschlicht vor dem Gebärmutterhals zu überwinden.

Wer das Rennen macht, darüber entscheidet vor allem die Beschaffenheit der Spermienschwänze, auch Geisseln genannt: Nur die mit einer widerstandsfähigen Aussenschicht haben genug Kraft, um die zähe Hürde zu durchbrechen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der Universitäten von York und Oxford.

Für die im «Journal of the Royal Society Interface» publizierte Arbeit haben Hermes Gadêlha und Eamonn A. Gaffney in einem ersten Schritt die Samenzellen von Menschen und anderen Säugetieren analysiert, bei denen die Befruchtung im Innern des Körpers stattfindet. Dann verglichen sie die Ergebnisse mit denen von Seeigeln, die ihr Sperma zur sogenannten äusseren Befruchtung ins Wasser geben.

Neue Hoffnung für Kinderlose

How mathematicians solved the mystery of the human sperm tail – and what it could mean for the future of IVF https://t.co/GyKeMJ1Tf2 via @ConversationUK @UoYPress @UoY_Maths @OxUniMaths