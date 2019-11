Eiskugeln übersäen Strand in Finnland

Die Küste der finnischen Insel Hailuoto ist derzeit mit Tausenden perfekt geformten Eiskugeln bedeckt. Einige sind so klein wie ein Ei, die grössten so gross wie Fussbälle.

Der Amateurfotograf Risto Mattila aus der nahe gelegenen Stadt Oulu stiess auf das mysteriöse Phänomen, als er mit seiner Frau am Strand von Marjaniemi spazierte. «Das Wetter war sonnig, es herrschte ungefähr minus 1 Grad Celsius und es war recht windig», erzählte Mattila dem Sender BBC.

Experten haben eine Erklärung dafür

Die idealen Bedingungen, damit dieses seltene Wetterphänomen vorkommt, wie Experten erklären. Dabei bilden sich im flachen Wasser Eiskristalle, die im Wellengang und bei Wind vor- und zurückschwappen. Weil das Wasser schnell gefriert, lagert sich an den Kügelchen immer mehr Eis an. Die stete Bewegung der Eismasse sorgt schliesslich dafür, dass die Klumpen sich zu Kugeln rollen.

Der Finne Risto Mattila war beeindruckt. «Ich habe so etwas in den letzten 25 Jahren in der Gegend noch nie gesehen», sagte er. «Zum Glück hatte ich meine Kamera dabei.»

(kle)