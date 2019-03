Er freut sich, dass in ihm eine Fliegen-Larve wächst

Der Insektenforscher Phil Torres weiss, wie man im Gespräch bleibt. Der 33-jährige Amerikaner tritt regelmässig in Tiersendungen verschiedener TV-Sender auf und moderiert auf Al-Jazeera die Sendung «Techknow». Sein neuester Coup ist allerdings nichts für schwache Nerven. Auf seinem Rücken wächst eine Dasselfliege heran, wie er stolz auf Twitter verkündet. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Video oben.

You asked for it! Here's my bot fly larva growing in my back, probably around 12 days old at this point. If you look closely you'll see two little dark hooks– those are its breathing spiracles it pokes out to get air. pic.twitter.com/Og9JyjgkMJ