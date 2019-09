Vermuteter Insektenbiss rettet Mike das Leben

Wer einen pickelähnlichen Knubbel an seinem Körper entdeckt, hat in der Regel ein Insekt als Übeltäter in Verdacht. So ging es auch Mike Balla aus dem US-Bundesstaat Ohio im August 2018.

Weil sich die Hauterhebung hartnäckig hielt und auch zunehmend schmerzte, suchte der 46-Jährige einen Arzt auf. Der vermutete, dass sich der Biss oder Stich entzündet hatte und verschrieb Balla ein Antibiotikum. Als dieses nicht wirkte, bekam er noch ein weiteres, das aber ebenfalls seinen Dienst versagte.

Bluttest deckt auf

Es ging so weit, dass Balla schliesslich in die Notaufnahme der Cleveland Clinic Fairview Hospital ging. Dort sagte man ihm, dass man einen Onkologen hinzuziehen wolle. Balla glaubte an einen Irrtum. «Ich antwortete: ‹Sie haben die falsche Person! Ich habe bloss einen infizierten Biss am Fuss›», sagte der Amerikaner NBC Today. Doch er irrte sich.

Der Bluttest zeigte, dass der 46-Jährige an akuter myeloischer Leukämie (AML) leidet. Dabei handelt es sich um eine aggressive Form des Blutkrebses, die eine rasche Behandlung erfordert – auch bei Balla, der sofort eine Chemotherapie sowie gesundes Knochenmark transplantiert bekam.

Lieber einmal mehr zum Arzt

Dass Leukämie auf diese Art in Erscheinung tritt, ist selten, sagt Alice Mims vom Krebszentrum der Ohio State University zum Magazin «Prevention». Die Hämatologin war nicht an Ballas Fall beteiligt. Es könne jedoch passieren, dass Krebszellen in die Haut eindrängen und zu etwas führten, das wie ein Käferbiss aussehe.

Klassische Leukämie-Symptome sind dagegen Müdigkeit, Knochenschmerzen, leichte Blutergüsse und Blutungen sowie eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen.

Nach einem Rückfall erhole sich Balla nun zusehends, teilte die Cleveland Clinic mit, in der der 46-Jährige behandelt wird. Noch vom Krankenbett aus empfiehlt er nun anderen, unbedingt zum Arzt zu gehen, wenn sie irgendetwas Merkwürdiges an sich feststellten: Das koste zwar Zeit, könne aber Leben retten.

