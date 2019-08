Forscher in grosser Sorge um Orcas vor Kanada

Im Film «Free Willy – Ruf der Freiheit» (1993) setzt Protagonist Jesse alles daran, den in Gefangenschaft lebenden Schwertwal Willy vor dem Tod zu bewahren (siehe Video unten).

J-Herde?



Da Forscher die Orcas vor der kanadischen Küste seit über 40 Jahren studieren, kennen sie die Tiere und ihre Lebensweise ganz genau. So führen sie Buch über ihre Wanderungen, ihren Charakter, aber auch über Nachwuchs und Todesfälle. Dabei beobachteten sie, dass vor Vancouver Island drei Gruppen zuhause sind, sogenannte Herden, welche die Forscher mit den Buchstaben J, K und L betitelten. Diese werden jeweils von einem Weibchen angeführt. Die Orcas leben im Matriarchat.

Heute sorgen sich Forscher um frei lebende Orca-Populationen. Aktuell im Fokus sind jene Killerwale, die in der Salischen See, einer Meerenge vor Vancouver, zu Hause sind: die Mitglieder der sogenannten J-Herde (siehe Box).

Eine Herde, viele Rückschläge

Bereits im letzten Jahr hatte Orca-Weibchen J-35 für Aufsehen gesorgt, als es sich nicht von seinem kurz nach der Geburt verstorbenen Kalb trennen wollte. Erst nach 17 Tagen hörte die Mutter auf, ihr Junges mithilfe von Nasenstupsern an der Oberfläche zu halten und liess es untergehen.

Orca-Mutter will totes Jungtier nicht loslassen

Kurz darauf bereitete ein weiteres Mitglied der Herde – ein Jungtier namens J-50 – Forschern Sorgen. Das drei Jahre alte Weibchen war deutlich abgemagert und schien an einer Infektion zu leiden. Mithilfe eines Langzeitantibiotikums konnten es die Wissenschaftler schliesslich retten.

#J50 Update. Progress! Response teams reached J Pod today in Canadian waters & followed them into U.S. waters near San Juan Isl. While very skinny & small, J50 kept up with her mother & siblings. Veterinarian Marty Haulena from the Vancouver Aquarium got a thorough look at her. pic.twitter.com/nnY4Rx7kTm