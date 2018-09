Forscher lösen Rätsel um seltsame Mond-Muster

Auf den den Mondmissionen Apollo 15 und 16 Anfang der 1970er-Jahre stellten die Astronauten auf dem Mond an einigen Stellen Magnetismus fest, obwohl der Erdtrabant gar kein Magnetfeld hat. 1979 wurde das Phänomen mit seltsamen Wirbeln und Schleifen in Verbindung gebracht, die sich hell von den umgebenden, wesentlich dunkleren Regionen abhoben. Doch erst jetzt haben Forscher der amerikanischen Rutgers-Universität-New Brunswick das Mond-Mysterium gelöst, wie sie im Fachblatt «Journal of Geophysical Research» schreiben.

