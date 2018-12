Strassen reservieren? Die neuste Idee gegen Stau

Um Staus und grössere Verkehrsblockierungen zu verhindern, hat ein Forscher der ETH Lausanne eine ungewöhnliche Idee. In seiner Diplomarbeit beschäftigte sich Raphaël Lamotte mit dem Phänomen des Verkehrsstaus und will eine Lösung gefunden haben: Seiner Meinung nach wäre es sinnvoll, gewisse Autobahnstrecken für den Verkehr zu schliessen. Fahren dürfte dann nur noch, wer die Strecke zuvor reserviert haben.

So könne der Reisefluss kontrolliert werden und würde die Kapazität des Streckenabschnitts niemals übersteigen. Wolle man die Strecke vorab nicht reservieren, könne man noch immer die offenen Strassen benutzen – mit dem Risiko, in einen Stau zu geraten.

Nur schwer umsetzbar

Lamotte ist klar, dass dieses neue System momentan nur sehr schwer umzusetzen wäre. Er setzt jedoch auf die fortwährende Entwicklung der Mobilität. Mit dem Wachstum des Carsharing und selbstfahrender Autos werde es immer selbstverständlicher, Fahrzeuge vor der Fahrt reservieren zu müssen.

In seiner Arbeit präsentiert der Forscher auch eine zweite Lösung. Diese ist an ein schwedisches System angelehnt, das eine Staugebühr eingeführt hat. Aber auch diese Massnahme wäre in der Schweiz nur schwer umsetzbar, da sie eine Verfassungsänderung voraussetzen würde.

(doz/sda)