Der Welt geht das Helium aus – und das ist schlecht

Ohne Helium wäre unsere Welt eine andere, denn das Edelgas wird in vielen Bereichen benötigt. In der Medizin genauso wie in der Industrie oder in der Forschung (siehe Bildstrecke). Doch es gibt ein Problem: Während die Nachfrage nach dem Edelgas weltweit steigt – allein 2018 wurden weltweit rund 180 Milliarden Kubikmeter Helium verbraucht –, sinkt das Angebot.

Laut Experten der deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), ist der Helium-Bestand derzeit «so niedrig wie seit fast 20 Jahren nicht mehr». Das berichtet Spiegel.de.

Grösster Rückgang in Katar

Die Krux: Während das grösstenteils beim Urknall entstandene Gas im Weltall nach Wasserstoff das zweithäufigste Element ist, ist sein Anteil in der Erdatmosphäre verschwindend gering und kaum zu nutzen. Die einzig relevante irdische Quelle findet sich in Erdgas. Nur bei dessen Förderung kann Helium gewonnen werden, vorausgesetzt, sein Anteil ist gross genug. Erst ab etwa sieben Prozent Heliumgehalt gilt die Gewinnung als wirtschaftlich.

Dies ist vor allem in sieben Ländern der Fall. Während die Heliumproduktion in Russland und Polen nach BGR-Informationen gleich geblieben ist, sind in den USA, Algerien, Australien und Kanada leichte bis stärkere Rückgänge zu verzeichnen. «Die bedeutendsten Veränderungen gab es jedoch bei den Heliumimporten aus Katar», zitiert Spiegel.de den BGR-Experten Harald Elsner. Um 27 Prozent sei dort die Produktion eingebrochen.

Viele mögliche Ursachen

Wie es dazu kam, darüber sind sich Fachleute uneins. Während Elsner und seine Kollegen vom BGR offenbar keinen Zusammenhang zwischen den 2017 gegen Katar verhängten Handelsbeschränkungen und dem Heliumrückgang sehen, könnte dies laut Ralf Gubler von IHS Markit Chemical Schweiz doch der Fall sein.

«Die gesamte Helium-Logistik ist ein sehr fragiles System, das auch durch kurzzeitige Ereignisse völlig durcheinandergeraten kann», zitiert Tagesanzeiger.ch den Marktforscher. Die ­Folgen der wochenlangen Isolation Katars seien noch heute spürbar.

Ob das tatsächlich die Ursache für den Heliumeinbruch des Wüstensstaates ist, wird sich zeigen. Denn möglich ist auch – da sind sich die Forscher einig –, dass technische Probleme oder «unerwartete Reparatur- oder Wartungsmassnahmen der Erdgasunternehmen, für die Helium ein eher unbedeutendes Nebenprodukt ist» zu Produktionsausfällen geführt haben, wie Gubler sagt.

Partygänger und Pausenclowns tragen Mitschuld

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Forscher öffentlich die Heliumkrise beklagen. 2012 klagte Oleg Kirichek vom britischen Rutherford Appleton Laboratory, Experimente nicht durchführen zu können, weil ihm das nötige Helium fehle. Verantwortlich machte er damals Partygänger und Pausenclowns.

