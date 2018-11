Frau tötet, zerstückelt und serviert Ex-Partner

Viele Jahre waren eine in Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate) lebende Marokkanerin und ihr Partner glücklich. Dann teilte er ihr mit, dass er nun eine andere heiraten möchte. Und das, obwohl sie ihn sieben Jahre ausgehalten hatte.

Prione verursachen Creutzfeldt-Jacob



Bei Prionen handelt es sich um falsch gefaltete Eiweissmoleküle. Gelangen sie bis ins Gehirn eines Menschen, können sich die körpereigenen Prionen in einer Art Dominoeffekt falsch falten, was wiederum das Hirngewebe degenerieren lässt.



Symptome sind zunächst Kopfschmerzen und Gedächtnisstörungen, gefolgt von Halluzinationen, Persönlichkeitsveränderungen, Lähmungen und Demenz. Die Krankheit führt zu immer mehr Fehlern und schliesslich zum völligen Versagen aller Hirnfunktionen.



Im Endstadium, das lange anhalten kann, verharren Betroffene in einer Art Starre ohne Möglichkeit, noch Kontakt mit dem Umfeld aufzunehmen. Kranke im Endstadium werden darum auch «The Living Dead» (Die lebenden Toten) genannt. Wissen-Push



Seine damalige Partnerin war entsprechend nicht begeistert und liess ihrem Ärger über das verlorene Liebesglück freien Lauf.

Nun steht die 39-Jährige vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, ihren Ex zunächst ermordet, dann im Mixer zerstückelt und seine Überreste schliesslich an Bauarbeiter und Hunde verfüttert zu haben. Dies in Form eines Machbus, eines traditionellen Gerichts aus der Region, wie Thenational.ae schreibt.

Zahn im Mixer

Auf die Schliche kam ihr die Polizei jedoch erst Monate später – weil die 39-Jährige einen Zahn ihres Verflossenen im Mixer übersehen hatte. Dieser wurde erst von den Beamten entdeckt, als sie nach dem inzwischen als vermisst gemeldeten Mann suchten. Die daraufhin in Auftrag gegebene DNA-Analyse merzte die letzten Zweifel aus: Der Zahn gehörte dem Gesuchten.

Dazu passen die Auskünfte der Nachbarn. Gegenüber der Zeitung «Al Khaleej» sagten sie, dass sie einige Zeit zuvor während vier aufeinanderfolgenden Nächten den stechenden Geruch eines «stinkenden Barbecues» wahrgenommen hatten, der aus dem Haus der Frau zu kommen schien.

Wie genau die 39-Jährige ihren Partner tötete, ist nicht überliefert. Bekannt ist nur, dass sie «einen Moment des Wahnsinns» zugegeben hat, wie Iflscience.com weiss.



Menschenfleisch ist potenziell tödlich

Der Fall ist nicht nur aus ethischer und rechtlicher Sicht heikel, sondern auch gesundheitlich – aus zwei Gründen: So ist Menschenfleisch nicht wirklich nahrhaft, wie James Cole von der University of Brighton 2017 in den «Scientific Reports» festhielt: Während ein Menschenkörper nur etwa 150'000 Kalorien liefert, bringt es ein Reh immerhin auf 163'000 Kalorien.

Hinzu kommt, dass Kannibalismus – der Konsum von menschlichen Körperteilen – potenziell tödlich ist. Neben den Risiken durch Blut übertragbarer Krankheiten oder Krankheitserreger besteht auch die Gefahr, dass man sich sogenannte Prione (siehe Box) einfängt, die auch hinter dem Rinderwahn BSE steckten, der in den 1990er-Jahren Europa in Atem hielt.

(fee)