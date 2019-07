Frauen stehen Männern bei Pornos in nichts nach

Männer sind schneller und leichter sexuell erregbar als Frauen. Stimmt das wirklich oder handelt es sich dabei bloss um ein Klischee? Das wollten Forscher um Hamid Noori vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen wissen.

Umfrage Schaust du Pornos? Mann: Ja, regelmässig

Frau: Ja, regelmässig

Mann: Ja, ab und zu

Frau: Ja, ab und zu

Mann: Selten bis nie

Frau: Selten bis nie

Mann: Nie

Frau: Nie

Pornos gefallen Männern und Frauen. (Bild: Keystone/Sebastian Willnow) Pornos gefallen Männern und Frauen. (Bild: Keystone/Sebastian Willnow) So zeigt sich sexuelle Erregung im Gehirn



Das bildgebende fMRI-Verfahren gibt Aufschluss über Gehirnaktivitäten, indem es Veränderungen des Sauerstoffgehalts des Blutes im Gehirn erkennt. Aktive Hirnareale haben einen höheren Sauerstoffverbrauch, wodurch sie heller erscheinen auf den Aufnahmen. Deshalb gilt: Je heller eine Region, desto aktiver ist sie. Das bildgebende fMRI-Verfahren gibt Aufschluss über Gehirnaktivitäten, indem es Veränderungen des Sauerstoffgehalts des Blutes im Gehirn erkennt. Aktive Hirnareale haben einen höheren Sauerstoffverbrauch, wodurch sie heller erscheinen auf den Aufnahmen. Deshalb gilt: Je heller eine Region, desto aktiver ist sie.

Zur Klärung der Frage analysierten sie insgesamt 61 Studien. Darin hatten sich 1850 Männer und Frauen entweder erotische Bilder oder Videos angeschaut, währenddem die Forscher mithilfe von Magnetresonanztomographie (fMRI) ihre Hirnströme massen (siehe Box).

Gemeinsamkeiten und ...

Ergebnis: Im Vergleich zum Betrachten von neutralem Bildmaterial wurde beim Anschauen der erotischen Inhalte eine ganze Reihe von Arealen aktiv – unter anderem die Inselrinde, die mit Liebes- und Lustempfindungen in Verbindung gebracht wird, und die Amygdala, die wichtig für die emotionale Bewertung von Situationen ist.

Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern konnten die Forscher aber nicht feststellen. Wie Noori und seine Kollegen in den «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America» berichten, reagieren Männer und Frauen gleich stark auf pornografische Aufnahmen.

... deutliche Unterschiede

Doch es gibt auch Unterschiede, wie das Institut mitteilt: Je nachdem, wie die Reize präsentiert wurden, fielen die Reaktionen unterschiedlich stark aus. «Im Vergleich zu Filmen führt das Betrachten erotischer Bilder zu einer breiter gefächerten Erregung in mehreren Gehirnarealen gleichzeitig», wird Noori zitiert.

Für eine weitere Abweichung sorgte auch die sexuelle Orientierung der Studienteilnehmer. Sie beeinflusste die Aktivitätsmuster, so der Wissenschaftler: «Heterosexuelle reagierten stärker auf die visuellen Reize als homosexuelle Probanden.»

(fee)