Das ist das erste Foto eines Schwarzen Lochs

Wenn Forscher bereits Wochen im Voraus Einladungen an die Medien verschicken, wenn sie zeitgleiche Pressekonferenzen in Brüssel, Shanghai, Taipeh, Tokio, Santiago de Chile und Washington organisieren, wenn ein EU-Kommissar höchstpersönlich die Veranstaltung eröffnet – dann muss etwas ganz Grosses bevorstehen.

Und tatsächlich. Es geht um nichts Geringeres als das allererste Foto eines Schwarzen Lochs. Hier ist es:

Das Bild zeigt das schwarze Loch im Zentrum von Messier 87 (M87), einer massereichen Galaxie im nahegelegenen Virgo-Galaxienhaufen. Dieses schwarze Loch liegt 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und hat eine Masse, die 6,5 Milliarden Mal grösser ist als die der Sonne.

Das Bild sei eine Bestätigung von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie unter den extremsten Bedingungen des Universums, berichtet Karl Schuster, Direktor des Instituts für Radioastronomie im Millimeterbereich (IRAM), das an der Beobachtungskampagne beteiligt war.

Licht wird verschluckt

Alles, was es bisher von Schwarzen Löchern zu sehen gab, waren künstlerische Darstellungen. Niemand hat je eines direkt gesehen. Denn diese Objekte saugen alle Materie an wie ein gigantischer Staubsauger. Nicht einmal Licht kann der Anziehungskraft eines Schwarzen Lochs entkommen. Und wo es kein Licht gibt, gibt es kein Bild.

Ein solches Foto zu machen, war das Ziel des 2017 gestarteten Projekts Event Horizon Telescope (EHT). Dabei handelt es sich um einen Verbund aus acht riesigen Radioteleskopen, die über den Globus verteilt sind – Hawaii, Arizona, Spanien, Mexiko, Chile und am Südpol. Ihre Aufgabe: Den sogenannten Ereignishoriziont abzubilden.

Mit einem Trick zum Bild

Der Ereignishorizont (auf Englisch: «event horizon») ist das, was Schwarze Löcher umhüllt. Es ist der Ort, wo sich Materie, bevor sie in ein Schwarzes Loch gezogen wird, extrem stark aufheizt und dann hell strahlt. Und das lässt sich beobachten. Der Kniff ist: Das Schwarze Loch nicht selbst ins Visier zu nehmen, sondern sein Umfeld.

Schwarze Löcher faszinieren Astronomen seit Jahrhunderten. Indirekte Methoden belegten die Existenz der «Allesfresser» zweifelsfrei. Im Zentrum des Schwarzen Lochs konzentriert sich dessen gesamte Masse in einem einzigen Punkt mit unendlich hoher Dichte und unendlich starkem Gravitationsfeld, einer «Singularität».

Übereinstimmung mit Simulationen



Mit den Beobachtungen, die auch im Fachblatt «Astrophysical Journal» vorgestellt werden, hoffen die Forscher zahlreiche grundlegende Fragen zu beantworten, darunter: Sehen Schwarze Löcher so aus wie von der Theorie erwartet? «Wir waren ehrlich gesagt überrascht, wie gut der beobachtete dunkle Fleck mit der aus unseren Computersimulationen vorhergesagten Struktur übereinstimmt», sagt Anton Zensus, Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie.

Der experimentelle Durchbruch öffne die Tür zu einer Vielzahl neuer Beobachtungen, die unbekannte Details der kosmischen Schwerkraftfallen enthüllen könnten, erläuterte Schuster. «In Zukunft möchten wir auch die Dynamik der einstrudelnden Materie untersuchen. Im Grunde möchte man einen Film davon machen.»

