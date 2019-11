Hammerbilder vom anderen Ende der Welt

Jedes Jahr kürt das «Australian Geographic»-Magazin den Naturfotografen des Jahres. Berücksichtigt werden Bilder aus der Region Australien, Neuseeland, Antarktis, Neuguinea. Den diesjährigen Gesamtsieg holte sich Mat Beetson mit seiner Drohnenaufnahme eines gestrandeten Wals, der von Haien umkreist wird.

Die Jury sagte zu ihrer Wahl, dass sie über die Jahrzehnte schon unzählige Naturbilder gesehen hätte, aber noch nichts, das diesem Bild auch nur nahe komme. «Einzigartig und hochinteressant zeigt es eine unglaubliche Schönheit im Tod. Statt eine leblose Szene darzustellen, wird das Bild von den kreisenden Haien belebt. Es erinnert uns an die ökologische Funktion des toten Wales, der Nahrung und Energie für die um ihn herum lebenden Organismen liefert. Das Bild überrascht, indem es uns eine so schockierende Szene in einer wunderschönen Umgebung zeigt, und spricht Bände über die neue Dimension, die moderne Technologien den Fotografen eröffnet haben.»

Wer mit eigenen Naturfotos aus Down Under am «Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2020»-Wettbewerb teilnehmen möchte, kann seine Bilder noch bis am 24. Januar 2020 auf naturephotographeroftheyear.com.au einreichen.

(jcg)