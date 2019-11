«Harmlose» Hautirritation entpuppt sich als Krebs

Kein Pickel, sondern eine Unregelmässigkeit auf ihrer Nase liess Mandy Pollard aus dem britischen Peterborough zum Dermatologen gehen. «Ich dachte, es sei ein Ekzem und dass eine Creme helfen könnte», sagt die 37-Jährige. Doch sie sollte sich irren.

Was ist ein Basaliom?



Ein Basaliom – auch unter der Bezeichnung Basalzellkarzinom bekannt – ist eine halbbösartige Form von Hautkrebs. Das heisst: Diese Form bildet keine Metastasen, kann aber in benachbartes Gewebe wachsen und dort Knochen und Knorpelgewebe zerstören. Basaliome entwickeln sich aus den sogenannten Basalzellen, die in den tiefen Zellschichten der Oberhaut (Epidermis) sitzen. An der betroffenen Stelle bildet sich zunächst ein hautfarbenes Knötchen oder eine Verhärtung. Es kann grundsätzlich überall am Körper auftreten. In rund 80 Prozent der Fälle tritt es an Körperstellen auf, die oft der Sonne ausgesetzt sind: im Gesicht sowie an Ohren, Kopfhaut und Hals.

Zwei Jahre nachdem sie zum ersten Mal auf die Veränderung auf ihrer Nasenspitze aufmerksam geworden war, erhielt sie die Diagnose Basaliom – Krebs. Ihr Arzt riet ihr zur sofortigen Operation. Andernfalls würde sie ihre Nase innerhalb der nächsten zehn Jahre entfernen lassen müssen. «Es war wie in einem schlechten Film», erinnert sich Pollard an den Moment.

Die Mutter von zwei Kindern zögerte zunächst. Doch ihr Arzt machte ihr verständlich, dass der medizinische Eingriff nötig sei, da diese Form des Krebses sich sonst ausbreiten würde (siehe Box), und Pollard willigte schliesslich ein.

Loch in der Nase schockt Sohn

Während der Operation mussten die Ärzte nicht nur die befallenen Hautschichten der Nasenspitze entfernen, sondern auch Haut transplantieren. Die Chirurgen entnahmen ein Stück aus ihrer rechten Gesichtshälfte (siehe Bildstrecke oben) und bedeckten damit das Loch, das der Krebs hinterlassen hatte.

Obwohl der Eingriff erfolgreich war, begann für Pollard eine schwierige Zeit. «Ich sehe aus, als hätte mir jemand eine Zigarette auf der Nase ausgedrückt», beschreibt die 37-Jährige den dunklen, blutigen Fleck auf ihrer Nase. Vor allem die Reaktion ihres Sohnes Alfie (7) auf ihr Post-OP-Gesicht habe ihr zugesetzt. «Er war wirklich schockiert.»

Warnung an andere

Dennoch hat sich die Britin dazu entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. «Ich will darauf aufmerksam machen, dass Derartiges wirklich jeden treffen kann», erklärt sie. Sie habe selbst in den britischen Sommern immer Sonnencreme aufgetragen und sei trotzdem an Hautkrebs erkrankt. «Wenn ich mit meiner Geschichte auch nur eine Person vor einem ähnlichen Schicksal bewahren kann, dann hat es sich gelohnt.»

Bis in Pollards Leben wieder Normalität eingekehrt ist, wird es noch dauern, berichtet sie. «Bis auf weiteres habe ich wöchentliche Kontrolltermine beim Arzt, denn noch kann man aufgrund der Schorfbildung noch nicht sehen, wie sich das Hauttransplantat entwickelt.»

Die Mediziner seien aber zuversichtlich, dass alles gut komme. Für die Zukunft raten sie ihrer Patientin, die Sonne weitestgehend zu meiden und stets Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor aufzutragen.