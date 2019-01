Hat das goldene Ei wirklich eine Geheimetage?

In Davos ist das 5-Sterne-Hotel Intercontinental nicht zu übersehen. Zwar ist es etwas ausserhalb des WEF-Austragungsorts an der Flüelapasstrasse gelegen, doch seine Position auf einer Anhöhe und seine Architektur ziehen die Blicke magisch an. Es sticht markant aus der typischen Chalet-Architektur der näheren Umgebung heraus. Kurz: Ort und Gestaltung des goldenen Eis schreien förmlich nach Aufmerksamkeit.

Doch das Luxushotel kann auch sehr diskret sein. Zum Beispiel, wenn es um Fragen zur Existenz einer geheimen Etage geht. Von einer solchen war erstmals 2018 die Rede, als US-Präsident Donald Trump sich angekündigt hatte.

Sogar das FBI soll mitgeplant haben

Die vermeintliche Geheimetage befinde sich «im oberen Bereich des Gebäudes» und könne «aus Sicherheitsgründen unabhängig vom übrigen Hotelbetrieb versorgt werden», schrieb der «Blick» damals. Weiter solle der Stock über einen separaten Zugang sowie eine eigene Tiefgarage verfügen.

Sogar die US-Bundespolizei FBI soll beim Bau Einfluss genommen haben. Lediglich dem Wunsch nach Panzerglas an den Fenstern sei man nicht nachgekommen.

Offizielle Auskünfte

Doch was ist an den Gerüchten dran? Laut den offiziellen Stellen gar nichts. «Im Intercontinental Davos existiert keine solche Etage», heisst es vonseiten des Hotels, der Hotelkette und der Eigentümerin, dem Immobilienfonds der Credit Suisse nahezu unisono.

Alle beteuern aber, dass im gesamten Hotel Massnahmen getroffen worden seien, um Gästen den sicherstmöglichen Aufenthalt zu gewährleisten.

Gut unterrichtete Quellen

Viele Davoser geben ebenfalls an, von einer Geheimetage nichts zu wissen. Doch gut unterrichtete Quellen berichten von einer Art VIP-Stock: «Es gibt eine Etage, die nur über den VIP-Eingang erreichbar und nicht von innen zugänglich ist», berichtet ein Einheimischer*. US-Präsident Donald Trump habe diesen Bereich bei seinem WEF-Besuch 2018 genutzt.

Mit diesen Äusserungen konfrontiert, weichen die Verantwortlichen erneut aus: «Alle unsere Etagen sind VIP-Etagen», erklärt Christoph Graf, Leiter Marketing des Hotels Intercontinental Davos mit einem Schmunzeln. Eine offizielle Bestätigung für die mysteriöse Etage gibt es also nicht. Trotzdem, die Hinweise, dass sie existiert, sind da. Doch sie soll offensichtlich das bleiben, was sie ist: geheim.

*Name der Redaktion bekannt