Hat ein Riesenkrebs die teure Kamera geklaut?

Annabel Dorrestein von der australischen Western Sydney University forscht zu einer bestimmten Art von Flughunden, die einzig auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean vorkommen. Um mehr über die nachtaktiven Tiere herauszufinden, deren Bestand immer weiter abnimmt, hat sie stets auch ihre Wärmebildkamera dabei.

So war es zumindest bisher – bis diese Ende Februar auf einmal verschwand. Aus Sicht Dorresteins kommt nur ein Täter infrage: ein Riesenkrebs der Art Palmendieb, auch Kokosnussräuber genannt (siehe Bildstrecke).

WANTED for robbery!



robber crab; prime suspect of skilful dislodging and subsequently stealing of a thermal camera. Thought to have it brought back to its lair of prized possessions. Do not get fooled by it pretty colours..



Rip thermal camera :(#fieldworkfail #ecology pic.twitter.com/gwajGbMF0k