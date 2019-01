Hier sehen Sie trotz Wolken die Mondfinsternis

Um 04.34 Uhr am Montagmorgen geht es richtig los. Der Mond tritt in den Kernschatten der Erde ein, die partielle Mondfinsternis beginnt. Gut eine Stunde später um 5.41 Uhr steht der Mond dann vollständig im Kernschatten der Erde. Wo klare Sicht herrscht, ist der Mond nun als rötliche Scheibe am Himmel zu sehen. Die totale Mondfinsternis dauert bis 6.44 Uhr. Wieso der Mond während einer Finsternis rot wird, erfahren Sie hier.

Die Mondfinsternis vom Montagmorgen ist die letzte bei uns sichtbare für über drei Jahre. Erst am 16. Mai 2022 können wir wieder eine Mondfinsternis beobachten. Allerdings wird nur ein Teil der totalen Phase sichtbar sein. Auf die nächste bei uns günstig zu beobachtende totale Mondfinsternis muss deutlich länger gewartet werden. Sie findet erst an Silvester 2028 statt. Dafür gibts dann in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 gleich die nächste, wie das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) schreibt.

Kein Wetterglück

Leider wird man auf der Alpennordseite am Montagmorgen kaum etwas von der Mondfinsternis sehen. «In der zweiten Nachthälfte wird es bewölkt sein», sagt Roger Perret von Meteonews. Besser stehen die Chancen im Tessin, Oberengadin und Wallis. Dort sei es zum Teil klar, so Perret.

Wer trotzdem einen Blick auf die Mondfinsternis erhaschen möchte, kann das auf einem der folgenden Livestreams tun.



Liveplayer von Timeanddate.com. (Video: Youtube/timeanddate)



Livestream vom Verein der Amateurastronomen des Saarlandes. (Youtube/Sternwarte Peterberg)



Livestream aus Denver im US-Bundesstaat Colorado. (Youtube/Astronomy Livestream)



Livestream von Space & Universe. (Video: Youtube/Space & Universe (Official))



Livestream des Griffith Observatoriums in Los Angeles. (Video: Youtube/Griffith Observatory)

