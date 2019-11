Hirsch stirbt mit sieben Kilo Plastik im Bauch

Ein zehn Jahre alter und etwa 200 Kilogramm schwerer Hirsch ist im Khun Sathan Nationalpark in Thailand an einem blockierten Verdauungstrakt gestorben. Mitarbeiter des Parks fanden ihn am Montag.

Der Hirsch hatte laut den Tierärzten, die den Kadaver untersucht haben, wohl bereits seit einiger Zeit Abfall gefressen. Kriangsak Thanompan, der Direktor des Nationalparks, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: «Als die Tierärzte den Bauch des Hirsches untersuchten, fanden sie eine Menge Müll, das Meiste davon war Plastik.»

Plastik im Nationalpark verboten

Die Tierärzte stiessen im Bauch des Hirsches auf Plastiksäcke, Instant-Kaffeebeutel, leere Nudelverpackungen, Gummihandschuhe, Nastücher, eine Unterhose und ein Plastikseil. Laut Thanompan wurde der Hirsch in einem Gebiet entdeckt, das zwar geschützt ist, allerdings nahe an besiedeltem Gebiet und Strassen liegt. Von dort würden Passanten manchmal Abfall wegwerfen, so der Parkdirektor.

Im letzten Jahr hatte die Nationalparkbehörde den Gebrauch von Plastik- und Schaumstoffverpackungen in allen Parks des Landes verboten, dennoch sterben immer noch Tiere an Plastikmüll. Erst im August war in Thailand die Baby-Seekuh Mariam an einer Infektion, ausgelöst von Plastikteilen in ihrem Magen, gestorben. Der Tod des «Lieblings der Nation» hatte damals weltweit die Menschen bewegt (siehe Video).

75 Milliarden Plastiksäcke

Auf Social Media löste der Tod des Hirsches viel Kritik an jenen aus, die dort Abfall weggeworfen haben. Ein Facebook-Nutzer schrieb gemäss der BBC: «Wenn du in einen Nationalpark gehst, nimm deinen Abfall wieder mit. Zeige etwas Verantwortung.» Ein anderer zeigte sich pessimistisch, was das Verhalten der Parkbesucher angeht: «Das ist etwas, das in jungen Jahren gelernt und durchgesetzt werden muss. Wenn sie dann erwachsen sind, ist es zu spät.»

Gemäss Umweltschützern produziert Thailand pro Jahr zwei Millionen Tonnen Plastikmüll. Jährlich werden 75 Milliarden Plastiksäcke weggeworfen. Wie Thailands Umweltminister im September bekannt gab, wollen die grossen Ladenketten ab Januar 2020 auf Plastiksäcke verzichten.

