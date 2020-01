In Florida regnet es Leguane

Leguane sind in Florida wenig beliebt. Sie gelten als invasive Schädlinge, die Fundamente, Mauern und Trottoirs beschädigen, indem sie diese untergraben. Auch der Kot, den die Reptilien rund um die Häuser verteilten, stösst auf wenig Gegenliebe.

Aktuell jedoch verhalten sich die meisten der Tiere ganz still. So still, dass sie erstarrt von den Bäumen fallen. Grund dafür sind die für den Bundesstaat ungewöhnlich tiefen Temperaturen rund um den Gefrierpunkt (siehe Video oben). Entsprechend warnte der US-Wetterdienst NWS am Dienstag vor herabfallenden Leguanen. Schliesslich können die Reptilien über 15 Kilo schwer werden.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01