Insekten ersetzen Chemie in Spaniens Monokulturen

Umfrage Wie denken Sie über Pestizide? Ich bin dagegen. Ich will doch nichts Vergiftetes essen.

Ohne den Einsatz von Pestiziden hätten wir ein Versorgungsproblem.

Weiss nicht.

Pestizide machen mir keine Angst.

Über tausende Hektaren erstecken sich in Südspanien Mega-Monokulturen, in denen Gemüse für ganz Europa angebaut wird. Seit Jahren sinkt dort der Verbrauch an chemischen Pestiziden, da viele Agrarunternehmer auf Insekten als Schädlingsbekämpfer setzen. Doch Ökoaktivisten misstrauen dem Trend, wie das Video aus Südspanien zeigt.

(jcg)