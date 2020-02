Joel (17) will nicht länger 108 Kilo schwer sein

Wer zu viel auf den Hüften hat, muss nur mehr Sport treiben. Das ist schnell gesagt, aber nicht immer möglich. So wie im Fall des 17-jährigen Joel. Er leidet mittlerweile so sehr unter seinen 108 Kilogramm, dass er in der Hoffnung auf ein «Wunderelixier» zum Abnehmen seinen Hausarzt aufsucht.

Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im Fachärztezentrum Glatt und Stv. Leitender Arzt Viszeral- und Thoraxchirurgie am Kantonsspital Winterthur. Für «20 Minuten» gibt alle zwei Wochen Einblick in den Praxisalltag. Die Kolumne wird ermöglicht durch das Glattzentrum, Wallisellen.

Wie der Mediziner auf Joels Wünsche reagiert und welchen wichtigen und oft vernachlässigten Rat er dem 17-Jährigen mit auf den Weg gibt, verrät Christian «The Doc» Gingert im obigen Video.

