Kauf dir besser keinen Hund in dieser Farbe

Dass es sich auszahlt, bei der Anschaffung eines Hundes auch auf die Fellfarbe zu achten, zeigt auch eine Studie von Forschern um Paul McGreevy von der University of Sydney aus dem Jahr 2018. Darin kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass schokoladenbraune Labradore eine fast anderthalb Jahre geringere Lebenserwartung haben als gelistete andersfarbige Artgenossen. Auch seien sie anfälliger für Krankheiten und litten häufiger unter Ohrenentzündungen oder Hautkrankheiten, so das Team im Fachjournal «Canine Genetics and Epidemiology»