Ein Kaugummi soll beim Schwangerwerden helfen

Nicht alle, die sich ein Baby wünschen, bekommen auch eines. Oder zumindest nicht ganz so einfach. Oftmals braucht es mehrere Anläufe, um eines zu zeugen. Manche Paare müssen sogar ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Garantie, dass es gelingt, gibt es dennoch nicht.

Entsprechend setzen Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ihre Hoffnungen auf diverse Möglichkeiten zur Erhöhung der Fruchtbarkeit.

Neben klassischen Methoden wie Urin- oder Speicheltests, Temperaturmessungen oder der Untersuchung des Zervixschleims (Flüssigkeit der Vagina) vertrauen viele Paare auf den Fruchtbarkeitstracker des Schweizer Start-ups Ava (siehe Box). In Zukunft könnte Ovulaid dazukommen, eine Entwicklung von dänischen Forschern.

Kauen statt messen

Die Idee des Studententeams von der Universität Kopenhagen: Ein Kaugummi zeigt an, ob eine Frau empfängnisbereit ist oder nicht, indem er die Farbe wechselt. Weitere Informationen soll eine dazugehörige App liefern.

Möglich machen soll das eine speziell für dieses Vorhaben veränderte Hefe. Diese soll auf die Hormone Östrogen, LH (Luteinisierendes Hormon) und Progesteron im Speichel der Kauenden reagieren und je nach Zyklustag seine Farbe verändern. Ein hoher Östrogen- und LH-Spiegel deuten auf einen kurz bevorstehenden und eine hohe Progesteron-Konzentration auf einen akuten Eisprung hin.

Bis der aufschlussreiche Kaugummi auf den Markt kommt, wird es aber noch einige Zeit dauern. Aktuell studieren die dänischen Forscher, wie sie die Hefe dazu bringen können, die Hormonkonzentrationen zuverlässig anzuzeigen.

