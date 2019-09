Diese blutroten Aufnahmen sind alle echt

Eine Aufnahme vom Mars? Eine Szene aus dem Film «Apocalypse Now» (1979)? Oder hat da jemand mit dem Photoshop-Filter übertrieben? Das fragt sich, wer sich die Bilder anschaut, die Indonesier derzeit aus der Provinz Jambi auf Twitter teilen und die allesamt viral gehen (siehe Video oben).

Doch keine der Vermutungen stimmt: Clip und Fotos zeigen einfach nur die Realität, wie Eka Wlandari gegenüber der BBC versicherte. Auch sie hat Fotos von dem blutroten Himmel online gestellt. Ihre Heimat erscheine derzeit wirklich komplett in Rot.

Physikalisches Phänomen

Verantwortlich für die ungewöhnliche Szenerie sind die zahlreichen Wald-, Torf- und Plantagenbrände, die zurzeit auf Sumatra toben. Sie verursachen den Smog, der die Provinz so rot färbt.

Wie Koh Tieh Yong von der Singapore University of Social Sciences zur BBC sagte, besteht dieser zurzeit zu einem grossen Teil aus besonders kleinen Aerosolen (Schwebeteilchen). Weil ihr Durchmesser kleiner als 0,05 Mikrometer ist, streuen sie rotes Licht stärker als blaues, was den Himmel röter erscheinen lässt.

Das physikalische Phänomen ist unter dem Namen Rayleigh-Strahlung bekannt. Diese ist auch für den blauen Farbton des Himmels am Tag und die Rotfärbung der Sonne, wenn sie unter- oder aufgeht, verantwortlich.

Gravierende Gesundheitsgefahr

Previous video & this picture are real. Not edited by photo editor & video editor.

Location : at Kumpeh, Muaro Jambi.#KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/AXIPSVIuwn