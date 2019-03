Mann wächst ein Zahn – und zwar in der Nase

Verstopfung und Blut aus der Nase: Einem Mann aus Dänemark machte sein Riechorgan ordentlich zu schaffen. Zwei Jahre lang plagte er sich mit verschiedensten Problemen. Letzten Endes konnte er nichts mehr riechen.

Als er schliesslich zum Arzt ging, tippte der Mediziner zunächst auf einen einfachen Virusinfekt. Doch die Medikamente halfen nicht. Erst im Universitätsklinikum erkennen die Ärzte das wahre Problem. Und das konnte wohl aussergewöhnlicher nicht sein.

Im CT-Scan ist nämlich zu erkennen, dass sich eine seltsame Masse in der Nase des Mannes befindet. Aus diesem Grund wurde ein Endoskop in das linke Nasenloch eingeführt. Dabei zeigte die Kamera, dass dem Dänen tatsächlich ein Zahn wuchs. Und zwar in der Nase. Wie die Geschichte ausging, sehen Sie im Video oben.

